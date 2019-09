Maria de Medeiros, star del cinema, all’Hotel Tiber di Fiumicino

Fiumicino – Dopo il “Taste Of Roma” (leggi qui), anche l’Hotel Tiber ha la sua stella: è infatti sbarcata a Fiumicino la star internazionale Maria de Medeiros, che sarà ospite del lussuoso albergo per quattro giorni. L’attrice portoghese parteciperà alla seconda edizione del “Fiumicino Film Festival”, che si terrà in Darsena da venerdì 27 a domenica 29 settembre, e sarà insignita del “Premio Leonardo Da Vinci” insieme a Claudia Gerini e Daniela Poggi.

Maria de Medeiros è nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Fabienne, la fidanzata di Butch Coolidge (Bruce Willis) nel classico del regista Quentin Tarantino “Pulp Fiction” (1994) – nella foto di copertina. La sua partecipazione al “Fiumicino Film Festival” è il fiore all’occhiello della rassegna cinematografica, dedicata ai film legati al “viaggio” nelle sue diverse declinazioni – interiori, fisiche e metaforiche.

Le proiezioni, completamente gratuite e aperte a tutti, si svolgeranno nella tensostruttura di 200mq allestita per l’occasione in viale Traiano 153, alla Darsena di Fiumicino. Qui, tutti i pomeriggi, verranno proiettate opere audiovisive italiane ed internazionali: due documentari e due lungometraggi ogni giorno, a cui seguiranno interessanti dibattiti tra appassionati e professionisti del settore.

Le pellicole presentate saranno oggetto di riflessione e scambio con i tanti registi, attori e produttori che interverranno alla manifestazione. Saranno presenti, oltre a Maria de Medeiros, i registi Wilma Labate, Angelo Loy, Enrico Masi, Costanza Quatriglio, Alessandro Capitani. E ancora gli attori Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Giorgio Colangeli, Miriam Galanti, Alessandro Haber e tanti altri.

(Il Faro online)