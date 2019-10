Ostia, il V-Lounge si “sposa” con il lusso: carica per auto elettriche Porsche nel parcheggio sul lungomare

Ostia – Il V-Lounge, impianto balneare preferito da vip e calciatori, si “sposa” con il brand del lusso automobilistico per eccellenza, la Porsche. E lo fa guardando alla cosiddetta green economy ovvero istallando un paio di stazioni di ricarica per auto elettriche, ovviamente Porsche ma non solo.

E’ appena scattata la chiusura della stagione balneare e già si pensa già alla prossima estate al V Lounge Beach che ufficializza la chiusura dell’accordo con la prestigiosa casa automobilistica: Porsche e V Lounge insieme fino al 2021 con l’obiettivo “green” di creare un’infrastruttura di ricarica per auto di lusso, e permettere ai propri clienti, già da questo ottobre, di ricaricare le loro vetture nel parcheggio dello stabilimento, con l’installazione dei primi due box di ricarica per vetture con tecnologia ibrida plug in ed elettriche.

Arrivare in spiaggia con vetture elettriche per la salvaguardia ambientale è il tema della prossima estate, vissuta con un’attenta sensibilizzazione al plastic free, ma pochi sanno che molti impianti balneari hanno intrapreso un percorso green già da tempo, con l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Il primo box di ricarica con il brand Porsche potrà avvalersi dell’energia prodotta da un Impianto fotovoltaico con potenza di 80 Kwat che lo stabilimento V Lounge ha realizzato nel 2011.

L’iniziativa sposa la politica ecologica sposata da anni dai concessionari del V-Lounge. L’impianto ha puntato su ambiente, benessere e lusso. In poche parole divenire una ecospiaggia. Agli eventi “plastic free “della stagione appena conclusa, si aggiungono l’impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria oltre ai pannelli fotovoltaici. Partecipare al programma Porche Destination Charging non è solo poter usufruire della prima stazione di ricarica Porsche in un impianto balneare a Roma, ma è vivere il mare in maniera ecosostenbile, ricaricando la propria auto mentre si passa qualche ora di relax cullati nel confort dei servizi di spiaggia. Tanto più che l’impianto appena installato non è esclusivo per modelli Porsche ma anche per tutte quelle vetture alimentate a tecnologia plug in ovvero le ibride ricaricabili.

Una politica, quella della ecosostenibilità abbinata alla cura dei particolari glam, particolarmente gradita dai calciatori che frequentano spesso il V-Lounge (qui trovi quelli romanisti) che è anche apprezzata location per film e video (J-Ax ha girato qui il suo ultimo successo Ostia Lido con disavventura inclusa).

Il mare di Roma, dunque, inizia ad attrezzarsi per l’ecosostenibilità ambientale, nascono le prime stazioni di ricarica sul lungomare, poche ancora per l’importanza dei una meta balneare come il Litorale romano. Un segnale importante arriva con il programma Porsche Destination Charging nel quale chi produce auto di lusso ed anche chi le vende, l’accordo è siglato con uno dei più grandi player automotive della Capitale, Autocentri Balduina, scelgono Ostia ed il V-lounge Beach come partner balneare per il futuro della mobilità sostenibile.