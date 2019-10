Risse fra giovani a Parco Leonardo, Sannino: “La commissione politiche giovanili terrà alta l’attenzione sul fenomeno”

Fiumicino – “A seguito dei recenti fatti di cronaca (leggi qui) che hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi coinvolti in maxi-risse a Parco Leonardo e a Isola sacra, la Commissione che presiedo ha deciso di attivarsi per affrontare il problema”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Politiche giovanili Ciro Sannino.

“In primo luogo – spiega – ho intenzione di convocare sedute itineranti della commissione sui luoghi dove questi episodi avvengono più frequentemente, possibilmente in modo congiunto con la Commissione Politiche sociali. In secondo luogo coinvolgendo i Presidi delle nostre scuole e le forze dell’ordine, per capire insieme come questi episodi nascano, le motivazioni che vi sono dietro e soprattutto come affrontarli. Sebbene fatti del genere si verifichino spesso in tante città, questo non deve indurci a sottovalutarli – conclude Sannino – ma anzi spronarci a mantenere alta l’attenzione”.

(Il Faro online)