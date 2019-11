Fiumicino, rubato un furgone in piena notte. IL VIDEO INTEGRALE

Fiumicino – Si sono avvicinati in piena notte, verso le 3,30 a un furgone parcheggiato in Via Ippolito Salviani. Hanno prima aperto il lato passeggero, poi collegato l’impianto elettrico e infine, una volta saliti sul mezzo, lo hanno rubato.

Una coppia di malviventi ha agito questa notte, non sapendo di essere ripresa dall’inizio alla fine del furto. Non è la prima volta, purtroppo, che Fiumicino sia terreno di furti notturni.

Sulle tracce di malviventi si sono già mosse le forze dell’ordine che, va detto, con l’azione congiunta di carabinieri e polizia nell’ultimo anno sono riusciti a dimezzare l’incidenza di furti in casa e di automobili. Il problema, però, è ancora lontano dall’essere debellato.

Il furgone rubato ha la targa DW855JK. Chiunque lo vedesse può tempestivamente informare i carabinieri di Fiumicino allo 06 652 2407.

(Il Faro on line)