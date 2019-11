Modena – Per la prima volta nella storia una biathleta vince il premio di atleta dell’anno della FISI. Dorothea Wierer, infatti, ha vinto il premio più importante nella Federazione Italiana Sport Invernali, ricevendo un numero di voti più alto rispetto a Dominik Paris.

La biatleta ventinovenne delle Fiamme Gialle ha ricevuto il prestigioso riconoscimento al termine di una stagione che è stata trionfale. Wierer ha vinto la classifica generale della Coppa del Mondo, prima volta per l’Italia sia tra le donne che tra gli uomini (Windisch), ha conquistato l’oro mondiale nella mass start, prima donna nella storia, conquistando anche altri due successi in Coppa del Mondo. Ad essi vanno aggiunti pure il bronzo mondiale con la staffetta mista, l’argento nella single mixed relay e le vittorie in Coppa del Mondo con la staffetta femminile a Hochfilzen e nella single mixed relay a Soldier Hollow, in coppia con Hofer.

Il fatto che sia riuscita ad avere la meglio nei voti popolari su Dominik Paris, capace di vincere l’oro mondiale in super gigante, la coppa di specialità e diversi successi in stagione, rende ancora più speciale questo premio ed è un chiaro segnale di quanto il biathlon stia crescendo in popolarità, grazie agli splendidi risultati degli azzurri e a una Dorothea Wierer che da anni è protagonista ad altissimo livello.

L’albo d’oro completo ATLETA DELL’ANNO:

2019 – Dorothea Wierer (biathlon)

2018 – Sofia Goggia (sci alpino)

2017 – Sofia Goggia (sci alpino)

2016 – Federico Pellegrino (sci di fondo)

2015 – Alessandro Pittin (combinata nordica)

2014 – Armin Zoeggeler (slittino)

2013 – Dominik Paris (sci alpino) e Christof Innerhofer (sci alpino)

2012 – Cristian Deville (sci alpino)

2011 – Christof Innerhofer (sci alpino)

2010 – Giuliano Razzoli (sci alpino)

2009 – Arianna Follis (sci di fondo)

2008 – Denise Karbon (sci alpino)

2007 – Manfred Moelgg (sci alpino)

2006 – Giorgio Di Centa (sci di fondo)

2005 – Pietro Piller Cottrer (sci di fondo)

2004 – Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2003 – Karen Putzer (sci alpino)

2002 – Daniela Ceccarelli (sci alpino) e Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2001 – Isolde Kostner (sci alpino)

2000 – Kristian Ghedina (sci alpino)

1999 – Stefania Belmondo (sci di fondo)

1998 – Deborah Compagnoni (sci alpino)

1997 – Deborah Compagnoni (sci alpino)

1996 – Manuela Di Centa (sci di fondo)

1995 – Alberto Tomba (sci alpino) e Silvio Fauner (sci di fondo)

1994 – Manuela Di Centa (sci di fondo)

1993 – Stefania Belmondo (sci di fondo)

1992 – Stefania Belmondo (sci di fondo)

1991 – Stefania Belmondo (sci di fondo)

1990 – Kristian Ghedina (sci alpino)

1989 – Manuela Di Centa (sci di fondo)

1988 – Alberto Tomba (sci alpino)

1987 – Maurilio De Zolt (sci di fondo)

1986 – Michael Mair (sci alpino)

1985 – Maurilio De Zolt (sci di fondo)

(fonte fondoitalia.it)