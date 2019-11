Gaeta non sale più sul “Trono di spade”, ecco perché

Gaeta – Era stata una delle notizie più popolari dell’estate appena trascorsa: Gaeta era stata scelta addirittura dalla HBO per girare “Bloodmoon”, spin-off della popolarissima serie mondiale de “Il Trono di spade”, che, questa volta, avrebbe avuto come protagonista Naomi Watts (Leggi qui).

Tutto sembrava andare per il meglio, tant’è che a luglio la produzione si è recata proprio in città per girare alcune scene all’interno della famosa “Grotta del Turco” (Leggi qui), scaldando il cuore di migliaia di fan della zona, che, quasi non credevano alla possibilità di vedere sullo schermo un luogo a loro così conosciuto.

Poi, però, l’amara scoperta. Il 29 ottobre è arrivato l’annuncio: la produzione ha cancellato il progetto “Bloodmoon”, già rimpiazzato, pare, da un nuovo spin-off della serie, dall’emblematico titolo “House of Dragon”, di cui, però, ancora si sa poco.

