Fiumicino – Nuova vita per lo stadio “Cetorelli” di Fiumicino. Il progetto della “Città dello Sport”, presentato in esclusiva da ilfaroonline.it nei giorni scorsi (leggi qui), infatti, non si limita alla costruzione di un nuovo polo sportivo ma anche all’adeguamento e alla riqualificazione dello stadio situato nel cuore di Isola Sacra.

Come per la “Città dello Sport”, anche il nuovo impianto del “Cetorelli” si struttura in tre macro aree: area da gioco, area stadio e foresteria.

Il nuovo Stadio

L’area da gioco prevede un campo regolamentare di calcio a 11 per la Serie C (60×100 mt), circondato da una pista d’atletica ad otto corsie.

L’area stadio si divide a sua volta in tre spazi: piano terra, primo piano e spalti. Nel piano terra è prevista la costruzione di due spogliatoi per gli atleti di Lega Pro, due spogliatoi per arbitri, sala antidoping e sala medica, due spogliatoi per chi praticherà atletica, otto spogliatoi per la scuola calcio, due uffici dirigenziali, un deposito attrezzi e una palestra ad uso sportivo.

Nel primo piano, che sarà realizzato sugli spalti, la lounge area presidenziale, l’ufficio dirigenziale, una sala stampa per i giornalisti, due bar ristorante (una per i tifosi ospiti e l’altro per i supporters locali), un’altra palestra a uso sportivo, e due aree per i servizi igienici (anche in questo caso una per i tifosi ospiti e una per i locali).

Gli spalti, invece, saranno costituiti da una tribuna coperta che potrà ospitare fino a 1504 persone (di cui 918 riservati ai tifosi di casa e 586 agli ospiti).

Accanto allo stadio una foresteria che si svilupperà su tre piani. Al piano terra la hall/reception, sala pc, sala riunioni, sala conferenza (96 posti a sedere) e una palestra ad uso pubblico. Al primo, al secondo e al terzo piano le camere (53 in tutto), ad uso doppia, con requisiti normativi per hotel a 4 stelle. Al terzo piano (oltre a 7 delle 53 camere), anche un ristorante da 96 posti (48 esterni e 48 interni).

I tempi di realizzazione

Come per la “Città dello Sport”, entro il mese di novembre 2019 sarà depositato il progetto con le rettifiche e gli adeguamenti. Il passo successivo spetterà al Comune che, entro Natale, potrebbe già nominare “Città dello Sport Srl” soggetto promotore.

Se a dicembre arriverà la nomina del soggetto promotore, nei successivi 90/120 giorni l’Amministrazione dovrebbe mettere a gara il progetto.

L’iter della gara, che dovrebbe partire dunque tra marzo e aprile, dura circa 50 giorni (più 30 per la revisione delle concessioni). Se rispettati i tempi, dunque, verso la fine dell’estate del 2020 si potrebbe già cantierizzare l’opera.

Un’opera che porterebbe numerosi benefit a tutto il territorio: una volta a regime, “Città dello Sport” e stadio “Cetorelli” attirebbero tra le tremila e le quattromila persone che porterebbero lavoro per alberghi, ristoranti strutture ricettive in genere, sviluppando un maggior indotto per l’intera città di Fiumicino.

