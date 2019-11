Case Erp Fiumicino, Coronas: “Bene l’intervento del sindaco, ma serve una soluzione definitiva”

Fiumicino – “Non posso che accogliere con favore l’iniziativa del Sindaco che ha chiesto la sospensione degli sfratti per i residenti delle case Erp di via Berlinguer, ma ritengo che non sia spostando la responsabilità sul Tribunale che si risolverà la questione”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“Sono stato il primo, tra i consiglieri comunali, a sollevare la faccenda (leggi qui) – afferma Coronas – e più volte è emerso chiaramente che la soluzione reale è che il Comune revochi la concessione al costruttore; d’altra parte è una procedura prevista sia per gli affitti gonfiati che per il fallimento. In subordine, potrebbe approvare una delibera corretta e rivista così come fatto per tutti gli altri palazzi del piano di zona Isolato Stazione.

Queste sono vere soluzioni, che riporterebbero le case nella disponibilità dei residenti. Fermare gli sfratti è una buona cosa, ma se non è seguita da atti concreti potrebbe rivelarsi solo un allungamento dell’agonia”.