Il maltempo continua a flagellare il litorale romano, provocando non pochi disagi alla circolazione del traffico. Le località più colpite Civitavecchia e Santa Marinella.

Emessa anche un’ordinanza di chiusura delle scuole: “Dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di sabato 16 novembre, il Sindaco in accordo con l’Unità di Crisi ha deciso di emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – si legge in una nota -. La decisione è scaturita dalla criticità all’interno di alcuni locali scolastici, che con la pausa di ripristineranno le aule bisognose”.

Persone intrappolate

Dalle ore 07.30 di stamani, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in diversi punti di Civitavecchia e zone limitrofe causa condizioni meteo avverse.

Attualmente stanno operando sul territorio 4 squadre dei Vigili del Fuoco: due del distaccamento di Civitavecchia e in ausilio una di Cerveteri e un’altra giunta da Roma distaccamento EUR.

Moltissime le richieste d’intervento. I pompieri stanno dando priorità al soccorso delle persone; animali e messa in sicurezza mezzi di trasporto; strutture, ecc dopodiché si provvederà allo svuotamento di taverne, cantine ecc.

Sono state messe in sicurezza diverse persone stamani fra le quali, quelle rimaste intrappolate nelle autovetture sul tratto delll’Aurelia che costeggia il mare antistante il supermercato Élite fra Civitavecchia e Santa Marinella.

La nota dell’Anas

A causa delle intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti sulla sede stradale, è provvisoriamente chiuso il tratto della strada statale 1 ‘Via Aurelia’ dal km 64,000 al km 66,800 a Santa Marinella (Roma) mentre sulla strada statale 1bis è istituito il senso unico alternato al km 16,400 nei pressi di Vetralla (VT).

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

