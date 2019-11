La Regione finanzia la Casa della Salute a Sabaudia, ecco il commento del Sindaco

Sabaudia – La Regione Lazio, con delibera di giunta, ha disposto il finanziamento di 580mila euro per la Asl di Latina per l’attivazione della Casa della Salute presso i locali del poliambulatorio di via Conte Verde a Sabaudia (Leggi qui).

“È con grande soddisfazione che apprendo la notizia dell’approvazione della delibera regionale che dispone il finanziamento di 580mila euro per l’attivazione della Casa della Salute a Sabaudia. È un risultato importante per tutto il territorio e rappresenta un’ulteriore conferma di come la nostra decisa azione politica sia sempre orientata a difesa dei diritti dei cittadini.

Questa Amministrazione si è battuta fin dall’inizio per la realizzazione di una Casa della Salute che garantisse la presenza di professionisti e servizi a tutela della salute e la promozione del benessere – dichiara il sindaco Giada Gervasi.–

Ringrazio tutta la Giunta, in particolare l’assessore D’Amato, e i consiglieri regionali Forte e La Penna per il lavoro svolto, nonché il Direttore Generale della Asl di Latina Giorgio Casati per aver supportato e avanzato la richiesta. Il mio ringraziamento va parimenti al dottor Ennio Zaottini che, prima come assessore e dopo come portavoce di Cittadini per Sabaudia, ha con dedizione messo a disposizione della città la sua professionalità ed esperienza. Un plauso anche al Comitato cittadino coordinato dal dottor Franco Brugnola da sempre in prima linea in questa battaglia”.

