Noir et Blanc de Chanel per l’autunno-inverno 2019-2020

La Noir et Blanc de Chanel (leggi qui) è la collezione make-up, in edizione limitata, presentata dalla maison per l’autunno-inverno 2019-2020 (leggi qui), avente come protagonisti gli eterni opposti del bianco e del nero, e per l’occasione l’attrice/testimonial Kristen Stewart sfoggia ombretti top coat iridescenti e prodotti black & white esclusivi.

Scopriamo insieme questa elegante collezione (leggi qui).

Le palette occhi

Les 4 Ombres (53 euro) sono delle palette occhi composte da uno specchio, due pennellini e 4 ombretti presenti nei finish opaco, satinato, iridescente e metallizzato di cui 2 sono tonalità intermedie per creare le sfumature, uno è scuro per intensificare il look e dare profondità allo sguardo, e uno è chiaro per illuminare il make-up. Le palette proposte per questa collezione sono la n.334 Modern Glamour che ha tonalità del bianco, del grigio e del nero, e la n.332 Noir Supreme con i toni sul marrone e sul bordeaux.

Gli ombretti mono

Gli Ombre Première Top Coat (33 euro) sono 2 ombretti iridescenti ricchi di bagliori oro e argento che si fondono perfettamente sulla palpebra e che possono essere applicati sa soli o su un altro pigmento, presenti nelle tonalità n.317 Carte Blanche che è un bianco argentato e n.327 Pénombre che è un oro scuro. Nel packaging sono presenti uno specchio ed un pennellino.

Il mascara

Le Volume Ultra-Noir (34 euro) è il nuovo mascara (leggi qui) declinato nella tonalità n.90 Noir Intense che infoltisce le ciglia e ne crea alla base un effetto khôl. Per un risultato ottimale vi consiglio di applicare il prodotto sulle ciglia partendo dalle radici andando fino alla punta, effettuando un delicato movimento a zig-zag.

Il gel glitterato

Le Gel Pailleté (45 euro) è un gel trasparente e scintillante che crea sulla pelle un velo di glitter dorati perfetti per illuminare il viso ed il décolleté. Il prodotto si preleva con l’apposito applicatore inserito nel packaging, e si lavora con il pennello per ottenere un risultato delicato, oppure si applica con le dita per realizzare un effetto luminoso più intenso.

(Il Faro Online)