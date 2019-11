Maltempo da incubo: incidente a Parco Leonardo e incendio all’Isola Sacra

Fiumicino – E’ stata una notte da incubo. Oltre alla tragedia sfiorata a via della Muratella (leggi qui) e agli interventi su Passo della Sentinella, oltre agli alberi caduti e i cartelloni divelti, intorno alle 2, su via Portuense, nei pressi del distributore IP zona Parco Leonardo, forse a causa della scarsa visibilità dovuta anche alla mancanza di illuminazione e alla forte pioggia, due auto si sono scontrate. Una donna di circa 20 anni si è ferita, ma ha rifiutato il trasporto con l’ambulanza preferendo farsi accompagnare all’ospedale in altro modo. Le auto invece erano seriamente danneggiate.

Verso le 5, poi, in via Cesare Piva, zona Isola sacra, un incendio in una villetta, innescato forse da un corto circuito, ha interessato la sala hobby esterna all’appartamento. In questo caso nessun ferito. Sul posto polizia, carabinieri, 118 e Vigili del fuoco, che hanno operato sotto la pioggia per domare incendio.

Focene, “saltano i tombini”, la strada si allaga

Nella zona nord, da Focene a Fregene, è andato in tilt il sistema idrico, con i pozzetti che gettavano acqua in mezzo alle strade, allagando intere vie. Le immagini video raccontano più delle parole.