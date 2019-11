Trucco base viso e labbra con i best-seller di Pat McGrath Labs

Dopo aver visto le palette occhi di Pat McGrath Labs (leggi qui), vediamo adesso i prodotti per effettuare il trucco della base viso, e quelli per il look delle labbra.

I prodotti per la base viso

Lo Skin Fetish: Sublime Perfection Primer (65 euro) è un primer perfezionante per lisciare ed idratare l’incarnato, donando un effetto setoso e sublime a lunga tenuta. Lo Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation (72 euro) è un fondotinta liquido a lunga tenuta, dalla coprenza modulabile e disponibile in 36 tonalità per soddisfare ogni carnagione.

La Skin Fetish: Sublime Perfection Setting Powder (60 euro) è una cipria in polvere libera disponibile in 5 tonalità, dalla texture leggera e dalla coprenza modulabile, che fissa il make-up ed opacizza l’incarnato. Lo Skin Fetish: Sublime Perfection Powder Brush (60 euro) è un pennello per applicare la cipria.

I rossetti stick

Gli Obsessive Opulence: MatteTrance Lipstick (39 euro) sono dei rossetti stick dal finish opaco, caratterizzati da un packaging lussuoso e disponibili in 6 colorazioni dalle tonalità rosate: Omi, Guinevere, Flesh 3,

Christy, Deep Orchid e 1995.

I MatteTrance (39 euro) sono dei rossetti stick dal finish opaco e ultra-pigmentati, che si possono stratificare per amplificarne l’effetto.

I LuxeTrance (39 euro) sono dei rossetti stick dal finish cremoso che ricoprono le labbra come una seconda pelle, hanno un colore saturo ed intenso sin dalla prima passata, e donano idratazione alle labbra proteggendole dai radicali liberi.

I BlitzTrance (39 euro) sono dei rossetti stick dal finish cremoso, altamente pigmentati e arricchiti da micro-perle riflettenti che donano luminosità al look, e da un packaging esterno color platino glitterato.

I lip balm ed i lip gloss

I Lip Fetish (39 euro) sono dei lip balm che lasciano le labbra morbide e lisce, e che sono disponibili in finish perlati e trasparenti. Si possono utilizzare come balsamo labbra ogni volta in cui si sente la necessità di donare idratazione alle labbra aride e screpolate.

I Lust (31 euro) sono dei lip gloss dal finish luminoso e lucido. Sono disponibili in diverse tonalità, da quella trasparente a quella fucsia, dal nude al viola intenso.

Le matite labbra

Le PermaGel Ultra (31 euro) sono delle matite labbra waterproof e a lunga tenuta, ideate per sfumarsi con un unico tratto aggiungendo definizione al look. Per ottenere il massimo dell’effetto, una volta aver idratato le labbra, consiglio di applicare la matita iniziando dalla parte centrale del labbro superiore e tracciando il contorno naturale della bocca con piccoli tratti.

(Il Faro Online)