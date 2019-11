Parco Leonardo per l’Albania, ecco come poter aiutare la popolazione colpita dal sisma

Fiumicino – Il terremoto in Albania ha provocato un forte impatto emotivo in tutto il mondo. Anche l’Italia si è attrezzata per fornire aiuti, e Fiumicino in particolare ha visto la Misericordia in prima linea (leggi qui) per il reperimento di materiale utile alle popolazioni colpite dal sisma.

Domenica alla parrocchia di Parco Leonardo, su richiesta del Centro anziani, ci sarà la raccolta di materiali che saranno poi portati in Albania dalla Misericordia di Fiumicino.

L’appuntamento è in parrocchia, su via del Perugino, dalle 9 alle 14 ci saranno i volontari a raccogliere le donazioni. Non si parla di soldi, ma di generi utili. Ecco l’elenco che arriva direttamente dall’Albania.

IMPORTANTE: la Misericordia cerca uno sponsor che dia gratuitamente in noleggio un furgone per poter trasferire la raccolta di pacchi in Albania.

Cosa serve ora in Albania

Detersivi

Bagno schiuma

Dentifrici

Spazzolini

Shampoo

Saponette

Salviettine umidificate

Carta igienica

Rotoli carta assorbente

Pannoloni per disabili e anziani

Pannolini bambini varie misure

Assorbenti varia misura

Mutande varie misure uomo donna e bambino

Reggiseni varie misure

Calze varie misure

Scarpe varie misure

Piatti, bicchieri, posate in plastica

Amuchina

Coperte

Stufette

Guanti invernali

Cappucci lana o pail

Scaldamani

Ciabatte in gomma

Kit pronto soccorso domestico

Lampadine

Giocattoli

Sacchetti rifiuti

Guanti in lattice o nitrile varie misure

Mascherine

Crema per le mani

Schiuma da barba

Rasoi da barba

Chiunque voglia donare qualcosa può contattare Massimiliano D’Alessandri, il responsabile emergenze della Misericordia di Fiumicino, al numero 380.744.3515.