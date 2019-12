Milano - Termina a reti bianche il big match della 15ma giornata di Serie A tra Inter e Roma, anticipo giocato a San Siro davanti a 67.000 spettatori.

Partita intensa e giocata a gran ritmo dalle due squadre alla quali è mancata un po' di qualità negli ultimi 16 metri. Per la prima volta, Lorenzo Pellegrini scende in campo con la fascia da capitano.

In classifica i nerazzurri salgono a quota 38, 2 punti in più della Juventus che potrebbe tornare in vetta vincendo domani sera contro la Lazio; i giallorossi salgono a 29 in quarta posizione, con un punto in meno dei biancocelesti.

Così in campo

Conte schiera i suoi con un 3-5-2: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (48' Lazaro), Vecino, Borja Valero (72' Asamoah), Brozovic, Biraghi (88' D'Ambrosio); Lautaro Martinez, Lukaku.

Fonseca, costretto a diverse sostituzioni, non rinuncia al suo 4-2-3-1: Mirante; Santon (16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan (89' Florenzi), Pellegrini, Perotti (68' Dzeko); Zaniolo.

Il match

Il primo brivido del match arriva al 7': errore di Veretout che sbaglia un retropassaggio e serve inavvertitamente Lukaku che calcia di sinistro dal limite, Mirante vola sulla destra e sventa il pericolo.

Al 19' la prima occasione per gli ospiti: lancio al limite dell'area per Zaniolo che difende il pallone e conclude di sinistro ma Handanovic è attento e blocca.

Nella fase centrale della prima frazione è la squadra di Fonseca che controlla il gioco con fraseggi apprezzabili ma senza riuscire a concretizzare il proprio predominio.

Al 32' break dell'Inter con Lautaro che triangola in area con Boja Valero e calcia di controbalzo in diagonale col sinistro con la palla che termina di poco alla sinistra di Mirante.

Nel finale della prima frazione grande chance per i nerazzurri con Mirante sbaglia un passaggio e serve al limite Lukaku, assist per Brozovic che col destro calcia malamente alto da ottima posizione.

In avvio di ripresa subito pericolosi i ragazzi di Conte con Borja Valero che serve Vecino nel cuore dell'area conclusione di esterno destro e Mirante che vola a deviare il pallone con la punta delle dita.

Al 22' scocca l'ora di Dzeko che prende il posto di Perotti e un minuto dopo grande opportunità per Lautaro che, servito in piena area, va via a Mancini e calcia, Spinazzola in scivolata gli devia il pallone salvando i suoi.

Nel finale di partite preme di più l'Inter che sfiora la vittoria al 42': cross basso dalla destra di Vecino per Lautaro che liscia il pallone a pochi passi dalla porta graziando la Roma.

Triplice fischio. Usciamo con un punto da San Siro. Giochiamo a testa alta e controlliamo il gioco per buona parte della partita, ma non riusciamo a concretizzare le occasioni. FORZA ROMA! 💛❤️#InterRoma 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/pccpWbikwE — AS Roma (@OfficialASRoma) December 6, 2019

