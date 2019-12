Vigile urbano investito da Ncc all’aeroporto di Fiumicino, la condanna della Cisl Fp

Fiumicino – La Cisl Funzione Pubblica Roma Capitale e Rieti condanna l’ennesimo episodio subito da un agente di Polizia Locale in servizio, questa volta accaduto ieri sera all’aeroporto di Fiumicino, dove un agente è stato investito da un automobilista titolare di licenza di noleggio con conducente per sfuggire ai controlli di Polizia Stradale.

Il collega ha riportato ferite giudicate guaribili dai medici del Pronto Soccorso in 5 giorni, mentre l’automobilista è stato denunciato.

“Esprimiamo piena solidarietà al collega – afferma Giancarlo Cosentino, Segretario Generale della CISL FP Roma Capitale e Rieti – e continuiamo a dire basta ai tanti ed oramai troppi episodi di violenza, minaccia e aggressione verso agenti di Polizia Locale in servizio ed i dipendenti pubblici in generale.

Non è più tollerabile che qualcuno possa pensare di non rispettare le leggi e le regole del vivere civile, oltraggiando il lavoro di chi ogni giorno mette a rischio la propria salute e la propria vita al servizio della collettività. Sono necessari, lo ribadiamo per l’ennesima volta, provvedimenti e pene più severe di quelle vigenti, per chi si permette di compiere atti contro chi lavora e rappresenta lo Stato”.

“Chiediamo al Sindaco Esterino Montino di far costituire il Comune di Fiumicino parte civile nel processo nei confronti dell’autista, alla luce anche dell’impegno espresso dall’amministrazione nel contratto collettivo integrativo appena sottoscritto dal Comune di Fiumicino e le parti sociali, e che siano implementati i controlli presso l’aeroporto di Fiumicino anche con l’ausilio delle altre forze di polizia, anche alla luce del grave episodio accaduto solo qualche giorno ai danni di un turista da parte di un conducente di un taxi”.

“E’ urgente e improcrastinabile che la categoria della Polizia Locale sia finalmente equiparata ai fini previdenziali ed assistenziali alle altre forze di polizia statali”.

(Il Faro online)