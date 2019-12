Fiumicino, Ncc investe vigile urbano che controllava abusivi all’aeroporto

Fiumicino – “Ieri si è verificato un nuovo fatto increscioso all’aeroporto Leonardo da Vinci. Questa volta la vittima è uno dei nostri vigili che stava eseguendo i controlli antiabusivi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Intorno alle 18.30 di ieri – prosegue il sindaco – il nostro vigile in servizio in aeroporto si è accorto che un titolare di licenza NCC stava proponendo i suoi servizi ad una coppia di turiste. A quel punto, l’agente ha seguito l’uomo che, accortosi della situazione ha caricato in fretta e furia le valige delle due donne, già a bordo, è salito in auto e ignorando il vigile che bussava al suo finestrino intimandogli di fermarsi, ha messo in moto e sgommando è partito”.

“Nella fuga, l’autista ha travolto il vigile che ha riportato ferite al braccio e alla gamba – continua Montino -. Un’altra pattuglia dei vigili lo ha subito soccorso, ma la prima cosa che hanno voluto fare è stata andare alla cooperativa degli NCC per chiedere il nome dell’autista, dato che il vigile investito aveva preso la targa”.

“Rintracciato, questo signore ha preferito finire la sua corsa prima di tornare in aeroporto – spiega il sindaco -. Si è giustificato sostenendo di non essersi accorto di avere investito una persona, ma di avere sentito un rumore e avere comunque preferito andare via. Incredibile”.

“Il signore, si fa per dire, è stato denunciato per essere scappato dopo avere provocato l’incidente, gli è stata ritirata la patente e messa l’auto sotto fermo amministrativo – continua Montino -. In più, gli sono stati contestati tutti i reati amministrativi del caso per avere effettuato una corsa senza prenotazione. Il vigile se la caverà con 5 giorni di prognosi. Noi, come nel caso del tassista romano (leggi qui), stiamo provvedendo ad emettere un altro daspo. Non possiamo ritirare la licenza perché è stata rilasciata da un comune che non è il nostro. E anche in questo caso chiediamo al Questore di estendere il provvedimento per un tempo maggiore di quello permesso ad un sindaco“.

“Voglio esprimere la mia vicinanza e quella dell’amministrazione al vigile ferito e ringraziarlo per il lavoro che fa ogni giorno, insieme alle sue colleghe e ai suoi colleghi, per contrastare l’abusivismo – conclude -. Non è tollerabile che avvengano fatti del genere sul nostro territorio Nessuno, a Fiumicino, si deve permettere reazioni così violente, a maggior ragione se sta offrendo un servizio pubblico. Sia chiaro: da oggi in poi il daspo è quello che toccherà a questa gente, non gradita nella nostra città”.

