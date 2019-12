Domani a Ostia i Campionati Italiani Assoluti di pesistica olimpica

Ostia – Si disputano questo fine settimana, ad Ostia Lido, le finali nazionali dei Campionati Italiani Assoluti 2019 di pesistica olimpica.

Ancora una volta sarà il Pala Pellicone ad ospitare l’ultima competizione dell’anno, la più importante a livello nazionale in quanto vedrà impegnati i migliori atleti di tutte le età. In pedana saliranno i migliori 6 atleti ed atlete per ogni categoria di peso che si contenderanno il titolo nazionale più prestigioso. Le gare inizieranno, in entrambe le giornate, alle ore 7:45. In pedana i migliori pesisti azzurri dal campione europeo senior Nino Pizzolato al campione del mondo Youth Sergio Massidda, dall’olimpionica Giorgia Bordignon ad Alessandra Pagliaro.

Tutte le sessioni di gara saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione.

(Il Faro on line)