Les Ornaments de Chanel per il Natale 2019

Les Ornements de Chanel (leggi qui) è la collezione in edizione limitata creata da Lucia Pica per accompagnarci nel periodo natalizio, con una linea make-up che esplora le varie sfaccettature estetiche barocche, e dà vita ad look per le feste audace, glamour e sofisticato (leggi qui). Scopriamola insieme.

Prodotti per il trucco occhi

Les 4 Ombres (55 euro) è una palette composta da uno specchio, due pennellini dal doppio applicatore, e 4 ombretti, sulla cui superficie è incisa la forma di un bottone dorato Chanel. Disponibile nel n.342 Lumière et Opulence, presenta un colore oro, un color rosa, un bordeaux ed un marrone scuro.



I Longwear Powder Eyeshadow (36 euro) sono degli ombretti mono, arricchiti di uno specchio e di un pennello, disponibili nella tonalità n.56 Grandeur che è un color oro, e n.58 Pourpre Brun che è un color borgogna.



Lo Stylo Yeux Waterproof (26 euro) è una matita occhi a lunga tenuta, resistente all’acqua e all’umidità, dalla punta a scomparsa, e disponibile nella tonalità n.951 Khaki Intense che è un color verde kaki scuro dal sottotono grigio.

La cipria

L’ Éclat Magnétique (60 euro) è una cipria illuminante disponibile nell’ unica tinta Metal Peach che è un pesca satinato dai bagliori dorati, caratterizzata anch’ essa dalla superficie con inciso il bottone vintage di Chanel. All’ interno del packaging sono inclusi uno specchio ed un pennello per l’applicazione del prodotto, che può essere steso sugli zigomi, sul dorso del naso e sotto l’arcata sopraccigliare.

I rossetti

I Rouge Allure (40 euro) sono dei rossetti stick dal finish luminoso e satinato, arricchiti con olio di mandorle nutriente e protettivo, che promette idratazione e comfort. Le tonalità presenti sono la n.807 Rouge Délicieux che è un nude rosato, la n.817 Rouge Splendide che è un corallo rosato, la n.827 Rouge Magnifique che è un arancio brillante,

la n.837 Rouge Spectaculaire che è un rosso intenso, la n.847 Rouge Majestueux che è un rosso lampone, e la n.857 Rouge Noble che è un bordeaux dal sottotono marrone.

I Rouge Coco Gloss (31 euro) sono dei lucidalabbra dall’ effetto specchiato e dalla formula super idratante a base di olio di cocco e cere naturali. Sono dotati di un applicatore con la punta “bozzolo” che ne permette una stesura facile grazie al suo lato curvo appositamente progettato per il labbro inferiore, ed il suo lato arrotondato per il labbro superiore. Le tonalità presenti sono la n.824 Rouge Carmin che è un rosso carminio brillante, e la n.826 Rouge Grenat che è un rosso dal sottotono marrone.

Gli smalti

Le Vernis (25 euro) sono degli smalti a lunga tenuta e dal colore pieno ed uniforme sin dalla prima passata. Le nuance tra cui scegliere sono la n.715 Deepness che è un verde scuro, e la n.719 Richness che è un rosso dal sottotono marrone.

(Il Faro Online)