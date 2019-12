Fiumicino – “Finalmente è arrivato il tanto agognato regalo di Natale per i nostri concittadini di via Berlinguer“. A parlare è il consigliere del Movimento 5 Stelle, Walter Costanza, che aggiunge: “La Regione Lazio grazie al prezioso contributo di Roberta Lombardi ha avviato la revoca per il finanziamento pubblico per lo stabile di via Berlinguer allontanando lo spettro di uno sgombero forzato degli inquilini.

Una storia che sapeva troppo di truffa – aggiunge il Consigliere – e che finalmente inizia a porre fine ad un’incresciosa vicenda che poteva privare 36 famiglie del nostro Comune del fondamentale diritto alla casa, diritto che non potevamo permettere venisse leso visto che gli inquilini dello stabile sono anche i proprietari delle relative unità immobiliari.

Questa volta l’assessore competente non potrà sottrarsi dai suoi doveri. La nostra battaglia per la legalità prosegue senza pause – conclude Costanza – ed oggi un altro importante obiettivo è stato raggiunto da tutto il Movimento 5 Stelle”.

(Il Faro online)