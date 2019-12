Fiumicino, Corridoio C5: arriva la viabilità alternativa

Fiumicino – Sarà presentata oggi in una conferenza stampa itinerante la viabilità alternativa sul Corridoio di mobilità intermodale C5. Una serie di interventi che si sono resi necessari e saranno propedeutici ai lavori relativi al rifacimento del viadotto di via dell’Aeroporto.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco Esterino Montino, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

Guarda la mappa della viabilità alternativa Corridoio C5

Sul Corridoio C5, nel tratto da Fiumicino a Porto (passato dalla competenza capitolina a Fiumicino, (leggi qui) l’Astral ha ultimanto alcuni lavori (leggi qui). E’ stato realizzato uno svincolo prima dell’ex stazione di Porto che consentirà di percorrere viale del Lago Traiano e quindi recarsi in direzione aeroporto. Nel frattempo è stata ampliata la sede stradale di via Monte Giulio, che collega via Portuense a viale del Lago Traiano.

Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori che stanno interessando via del Lago di Traiano, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e via Portuense, con la creazione di una rotonda all’altezza del civico 2380.

Come funzionerà l’abbattimento del viadotto di via dell’aeroporto

Le due carreggiate non saranno abbattute contemporaneamente. Prima sarà eliminata una con l’altra funzionante (sempre con limitazione di carico), poi sarà l’inverso. Un by-pass consentirà il collegamento diretto verso l’aeroporto, mentre la viabilità alternativa accoglierà il traffico verso Ostia.

