Italiani Cinture Nere Taekwondo, Daniela Rotolo vince l’oro. Anche per Nettuno

Nettuno – Parla nettunese la finale del Campionato Italiano femminile cinture nere di taekwondo, categoria -67 kg. A contendersi il titolo nazionale sono state Daniela Rotolo delle Fiamme Oro e Dalila D’Ambra del Tkd Pezzolla.

A spuntarla è stata Daniela Rotolo che si è imposta 19-3, ma grande è l’orgoglio in città di avere due atlete ai vertici del taekwondo nazionale. A loro si aggiunge anche Michela Sabba, del Team Pezzolla, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 73 kg.“Sono eccellenze dello sport nettunese – afferma l’assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro – con il loro talento e i loro straordinari risultati portano in alto il nome della nostra Città in Italia e anche all’Estero. Auguro a loro il meglio e una stagione ricca di successi e soddisfazioni. E’ nostra intenzione premiare al primo Consiglio Comunale del prossimo anno queste straordinarie atlete di Nettuno, così come avvenuto per altre eccellenze dello sport locale. Come Amministrazione vogliamo celebrare e valorizzare chi si distingue nello sport portando lustro alla Città di Nettuno”.

(Il Faro on line)