Ostia, Bagno di Capodanno: stessa spiaggia, stesso mare

Ostia – Il Bagno di Capodanno torna nella sue vecchia sede. O almeno si organizzerà a pochi metri dalla sua sede storica, la Spiaggetta. Il 1° gennaio, ore 11,00, si saluterà il nuovo anno tuffandosi in acqua dal Belsito.

In occasione dell’ottava edizione del Bagno di Capodanno di Ostia, si torna dunque a piazza Sirio. L’abbattimento delle attrezzature della spiaggia libera “La Spiaggetta”, sede storica dell’evento, aveva costretto gli organizzatori a “emigrare” verso altri lidi. Così lo scorso anno c’era stato l’esperimento di “Peppino a mare“, giudicato troppo distante dal centro della cittadina.

“Ringraziamo per la disponibilità i concessionari del Belsito – sottolinea Luciano Vietri a nome degli organizzatori – Per noi la logistica è estremamente importante. Servono locali dove spogliarsi, dove poter fare una doccia calda e fermarci per il brindisi finale“. Ieri un gruppo di nuotatori ha fatto le “prove generali” trovando ad accoglierli un clima quasi primaverile.

Per questa ottava edizione ci si aspetta un numero ancora più considerevole dei cento temerari solitamente pronti a nuotare. A cercare di scaldare l’animo dei meno coraggiosi ci penserà Elisa Palchetti, chiamata a condurre la mattinata e a dare la carica prima del tuffo. Le previsioni, meteo permettendo, è che si possano toccare le duecento unità per un evento che si conferma sempre più importante nel panorama nazionale.

IL FINE BENEFICO

L’VIII edizione del Bagno di Capodanno, unisce anche quest’anno la beneficenza al divertimento di tantissimi coraggiosi, folli e audaci!

Continua con il bagno infatti, anche la tradizione della raccolta a scopo benefico in favore dell’ ANT (Associazione Nazionale Tumori). La donazione di pandori e panettoni, è simpaticamente associata al motto “Liberarsi dalla zavorra”, regola per un buon tuffo in compagnia.

L’evento, per chi non se la sente di affrontare l’acqua fredda del nostro mare di Roma, può essere seguito sulla pagina Facebook Bagno di Capodanno a Roma o sul sito realizzato da Luciano Vietro, organizzatore dell’evento: www.bagnodicapodanno.lucianovietri.com.

Partner del Bagno di Capodanno a Roma 2020, è la Hand – www.handsrl.com/it (azienda specializzata in articoli per il nuoto e la pallanuoto).