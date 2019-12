Formia, la “crisi” di Capodanno continua, Romano: “Il modus operandi di Franzini è scorretto”

Formia – A Formia la “crisi” di Capodanno interna alla maggioranza continua. Dopo l’abbandono della seduta per l’approvazione degli eventi per festeggiare l’ultimo dell’anno, da parte degli assessori Pasqualino Forte e Alessandra Lardo – lista “Ripartiamo con voi” – (Leggi qui), ora è proprio il coordinatore della lista dei due assessori, Joseph Romano, a intervenire nuovamente sulla vicenda.

Al centro di tutto, ancora una volta, è l’operato dell’assessore al Turismo, Kristian Franzini, che, pare, sempre più spesso chieda all’esecutivo di approvare le proprie proposte quasi senza discutere, ovvero senza collegialità.

Romano: “Condivido pienamente la scelta degli assessori”

Joseph Romano, senza troppi giri di parole, da pieno appoggio ai due assessori della sua lista, criticando aspramente, invece, l’atteggiamento di Franzini. Tant’è che, in una nota, fa sapere: “Condivido pienamente l’abbandono dall’ultima seduta di giunta da parte dei nostri due assessori. Il modus operandi di Franzini è scorretto.

Per poi sottolineare: “Se fino ad ora, per il bene della coalizione, abbiamo chiuso un occhio, adesso è il momento di dire basta. Il denaro dei contribuenti va speso con altissimo senso di responsabilità e, soprattutto, in modo tale da portare beneficio a tutta la città.

E ancora: “Gli assessori e i consiglieri del gruppo con molto impegno e abnegazione svolgono il ruolo di amministratori cui il voto del Giugno 2018 hanno dato loro mandato. Non certo è costume del nostro gruppo nascondere le difficoltà sulla gestione di questa amministrazione. Abbiamo anche noi soventi difficoltà di comunicazione con il vertice alto del Palazzo, non ultimo la non chiara e esatta procedura della presentazione della delibera sulle manifestazioni Natalizie.

Non siamo – ci tiene però a specificare Romano – alla ricerca del “mettere agitazione” oppure “della stella da appuntarci al petto” ne siamo quelli che fanno “campagna acquisti”, ma un poco di disappunto lo nutriamo, quando, in articoli giornalistici, non si fa menzione alcuna a chi come l’assessore Lardo ha lavorato incessantemente sull aquestione “Impianti Sportivi”.”

Ma la soluzione a questa “crisi” c’è ancora? Per “Ripartiamo con Voi” si: di fatto, servirebbe un supporto agli assessori “con la concessione delle deleghe che possano permettere loro di lavorare con meno carichi, specialmente in settori come quelli cui i nostri assessori sono impegnati, deleghe di scopo, non certo scontrini elettorali.”

(Il Faro on line)