Roma – Doppietta di Belotti e il Toro stende la Roma. Allo Stadio Olimpico, Granata in vantaggio allo scadere del primo tempo. Poi, all’85’, il Gallo dal dischetto non sbaglia. La Roma resta ferma al 4 posto a 35 punti. Il Torino sale a 24 punti, a pari punti (per il momento) col Napoli.

(Il Faro online)