Formia, proclamato il lutto cittadino

Formia – “Tutta la nostra città con grande affetto, abbraccia le famiglie Forcina e Gionta. Ora è il momento del silenzio, della comprensione e di essere uniti come comunità cittadina.” Sono queste le parole con cui il sindaco di Formia, Paola Villa, ha voluto commentare la tragedia familiare che, ieri, si è consumata nel cuore della città, nei pressi di Piazza Mattej, in cui hanno perso la vita tre persone (leggi qui).

Una notizia che ha lasciato sgomenti tutti, ancor più perché i due coniugi che hanno perso la vita erano persone molto conosciute – entrambi insegnanti, negli ultimi anni alla scuola media “Dante Alighieri” -, come era noto il cugino di lei, che, pare – tesi non ancora confermata – abbia sparato alla coppia per motivi economici, legati all’eredità.

È in quest’ottica di stupore, di dolore e di grande confusione che arriva l’ordinanza del Sindaco che conferma, con i fatti, il peso specifico delle sue parole: a Formia è stato proclamato il lutto cittadino per le giornate di domani – 11 gennaio – e dopodomani – 12 gennaio.-

“Vista la tragedia familiare – si legge nell’ordinanza – avvenuta nella città di Formia nella giornata del 9 gennaio 2020,che ha riguardato tre cittadini, e ha coinvolto moralmente l’intera cittadinanza; tenuto conto che le vittime erano anche membri della comunità scolastica cittadina; ritenuto doveroso rappresentare alle famiglie coinvolte la vicinanza e la solidarietà dell’intera Città di Formia per i tragici eventi che le hanno coinvolte; di invitare tutte le attività commerciali a compartecipare al lutto cittadino evitando comportamenti e/o attività che contrastino con lo spirito del lutto cittadino; ritenuto di non dover chiudere le scuole ma anzi consentire alle stesse di contribuire a fornire ai giovani momenti formativi di riflessione sul tragico evento; il Sindaco ordina la proclamazione, per le motivazioni di cui in premessa, del lutto cittadino per le intere giornate dell’11 e 12 gennaio 2020.”

Non solo. Il Sindaco ha disposto il rinvio ad altre date di tutte le manifestazioni pubbliche programmate dall’Amministrazione Comunale nei giorni dell’11 e 12 gennaio 2020 e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste sui Palazzi Comunali, in segno di lutto. Infine, ha invitato tutti gli esercizi commerciali e le attività produttive situate sul territorio comunale a limitare, per quanto possibile, le manifestazioni di intrattenimento, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino, come ha invitato gli insegnanti degli Istituti scolastici cittadini, per la giornata di sabato 11 gennaio 2020, a portare temi di riflessione che coinvolgano gli studenti.

(Il Faro on line)