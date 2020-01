Macchinette “mangia” plastica: la proposta di Minturno libera per premiare i cittadini virtuosi

Minturno – Un premio per i cittadini virtuosi in tema di smaltimento di rifiuti. È questa la base da cui nasce la proposta di “Minturno libera”: installare delle macchinette “mangia” plastica che, per ogni conferimento, restituirebbero al cittadino dai 10 ai 20 centesimi.

“Come ben noto – fa sapere, in una nota, il comitato civico minturnese -, nonostante i proclami dell’amministrazione, le tariffe della Tari saranno anche per l’anno 2020 pressoché identiche al periodo precedente l’avvio della raccolta differenziata e addirittura superiori del 6% a quelle del 2015, ossia le ultime adottate da un’amministrazione comunale diversa da quella attuale (leggi qui).

I dati reali, infatti, sono ben diversi da quelli dichiarati: nel quadriennio stefanelliano, le tariffe Tari hanno comportato per i cittadini minturnesi un aggravio di spesa complessivo di circa il 40%, ossia il 10% medio annuo.”

Per questo, Minturno Libera crede che sia giunto il momento di rimborsare direttamente i contribuenti per il corretto smaltimento dei rifiuti, servizio tra l’altro già pagato al momento dell’acquisto dei prodotti. In tal senso, propone l’installazione, su tutto il territorio comunale, delle macchinette “mangia plastica”, un distributore che rimborsa gli utenti dai 10 ai 20 centesimi per ogni singolo conferimento e nei quali è possibile inserire bottiglie in PET colorato o trasparente, flaconi e lattine in alluminio.

“Tale sistema – sottolineano dal movimento civico – è adottato con successo già in molte città, per effetto anche dei fondi ad hoc per i comuni previsti dal Decreto Clima del 2019. Una famiglia, infatti, grazie a tale dispositivo potrebbe trarre anche 20 euro mensili, insomma, più di 200 euro annui, risparmi che, invece, questo servizio porta a porta minturnese ha dimostrato di non poter garantire.

Inoltre – prosegue la nota -, bisogna sottolineare che il risparmio economico è solo uno degli effetti positivi di tale macchinetta. Infatti, questo sistema permette una minore emissione di anidride carbonica nell’aria: il materiale raccolto viene portato direttamente alle aziende di trasformazione evitando il passaggio per i centri di smistamento, quindi, il percorso dei rifiuti viene di gran lunga accorciato. Questo grazie al fatto che il dispositivo compatta e divide i rifiuti, riducendone il volume fino all’80%, evitando, inoltre, che materiali importanti come plastica e alluminio vengano dispersi nelle discariche o addirittura sulle strade.

Bisogna usare azioni concrete a sostegno dei cittadini e contrastare questo enorme bluff architettato ad arte del risparmio per i cittadini con il servizio porta a porta. Anzi – conclude la nota -, sinceramente non capiamo perché non abbiano già pensato a questa soluzione.”

(Il Faro on line)