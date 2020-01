Francesco Totti: “Tornare alla Roma? Mai dire mai”

Roma – “Tornare alla Roma? Mai dire mai”. Lo afferma la bandiera giallorossa, Francesco Totti, nel corso di un’intervista a Dazn. Totti spiega i motivi del suo addio alla Roma (leggi qui): “Perché non ti hanno fatto fare il dirigente come avresti voluto? Perché sono ingombrante”.

“La decisione di smettere è arrivata un po’ inaspettata – racconta – Ora l’ho metabolizzata, ma ci ho messo due anni, perché non è stata una scelta mia. In ogni caso, non mi sono mai pentito delle decisioni, anche se quando avevo 25 anni e mi chiamò il Real Madrid dei Galacticos avevo avuto un po’ un momento di disorientamento“.

“Quando oggi vedo qualcuno di quei giocatori del Real mi dicono: ma tu sei matto, hai rinunciato alla squadra più forte del mondo – aggiunge Totti a Dazn -. Ho fatto una scelta d’amore che non rinnego. Anzi è stata una doppia vittoria stare per 25 anni con la maglia della mia squadra del cuore”.

“Quando ero fuori a volte mi sarei strappato i vestiti da dirigente per entrare in campo. Anche perché, con rispetto parlando, avrei potuto ancora dire la mia. Soprattutto vedendo quello che ci sta in giro…”, conclude la bandiera giallorossa.

(Il Faro online)