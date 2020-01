Ostia, al via il restauro della Rotonda: lavori fino a luglio

Ostia – Cantiere al via in piazzale Cristoforo Colombo. Da lunedì prossimo comincerà il restauro della Rotonda con quello della sua celebre Fontana dello Zodiaco. A quasi tre anni dalla sua chiusura, ci vorranno altri sei mesi perchè l’affaccio sul mare sia restituito alla città.

Sono iniziati ieri, venerdì 17 gennaio, gli interventi per la messa in sicurezza del cantiere che si occuperà del restauro della Rotonda. Si comincia con il divieto di sosta sul lato mare di piazzale Cristoforo Colombo (dd 55/2020 firmata dal comandante della Polizia locale gruppo Roma X Mare Emanuele Stangoni) per poi procedere con la realizzazione del passaggio pedonale e, infine, con l’avvio dei lavori.

A tre anni dalla chiusura dell’area, ormai pericolante e pericolosa per i pedoni, a due anni dall’erogazione del finanziamento di mezzo milione di euro da parte del Comune di Roma e a tre mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, finalmente si conoscono i particolari dell’operazione.

A occuparsi dei lavori saranno l’impresa Thermo House come mandataria (Cervinara provincia di Avellino) e la Omou come mandante (San Leucio del Sannio provincia di Benevento) che si sono aggiudicate l’appalto praticando un ribasso del 28,88% (costo finale 382.962 euro) su un lotto di 102 ditte partecipanti. A vincere la gara era stata la ditta G.R.M. di Milazzo Roberto (Paternò provincia di Catania) con un ribasso del 28,89% ma, non avendo perfezionato la presentazione dei certificati di legge, si è passati all’aggiudicazione nei confronti della seconda classificata.

Secondo le previsioni, i lavori dureranno sei mesi ovvero fino al 20 luglio. Sciogliendo con questo il giallo che avevamo segnalato in questo articolo. Meritevole di apprezzamento la gara di generosità tra i dipendenti Acea (leggi qui) che a Natale 2018 hanno raccolto fondi per ripristinare l’apparato luminoso della Fontana dello Zodiaco.