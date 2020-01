Ostia, paura in via Pietri: un pugno in testa per rubarle la borsa

Ostia – L’ha colpita con un pugno per rubarle la borsa. E’ accaduto tutto in pochi minuti, in via Desiderato Pietri: un 53enne, di origine tedesca, si è avvicinato alla donna per strapparle la borsa e, nel tentativo di rapinarla, l’ha colpita con un pugno alla nuca. L’arrivo di alcuni passanti l’ha fatto desistere e fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini immediatamente avviate dai Carabinieri intervenuti hanno consentito di individuare e denunciare il malfattore; l’uomo, a causa della sua condotta aggressiva anche nei confronti dei militari, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovan Battista Grassi” di Ostia e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Su di lui pende una denuncia per tentata rapina.