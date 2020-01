Rifiuti a Roma, in Campidoglio passano le mozioni contro la discarica a Monte Carnevale

Roma – No alla discarica a Monte Carnevale: venga ritirata la delibera di Giunta di Capodanno in cui si indica la cava nella Valle Galeria come sito per lo smaltimento dei rifiuti. L’assemblea capitolina ha approvato con il voto del Movimento5 Stelle due mozioni, sullo stesso tema, dell’opposizione.

La mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva di riconsiderare la scelta di Monte Carnevale è stata approvata con 28 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti mentre quella del Pd-Civica, con la richiesta di ritiro della delibera della Giunta Raggi di Capodanno, ha incassato il sì dell’aula Giulio Cesare con 21 voti favorevoli, un contrario e 10 astenuti.

”Siamo contrari alle discariche in generale – ha detto in aula la consigliere ‘dissidente’ 5 Stelle Simona Ficcardi – ma oggi bisogna prendere atto di una situazione emergenziale e della necessità di individuare una discarica che sarebbe ingiusta sia a Roma che in provincia. Bisogna riaprire il tavolo tecnico che ha individuato gli 11 siti, in gran parte dentro cave, perché l’istruttoria è stata carente fin dall’inizio, fin dall’individuazione dei siti; inoltre l’atto votato nel 2019 in quest’Aula, la delibera per la salvaguardia della Valle Galeria, prevedeva una variante a tutela ma è stata anticipata ingiustamente dalla delibera di Giunta che individua l’area di Monte Carnevale”.

“Io voto a favore delle proposte dei due gruppi politici perché dopo la discarica di Malagrotta il territorio va risanato – ha detto Ficcardi -, è stato un errore mettere la Valle Galeria tra gli 11 siti: dopodiché è stato il Campidoglio a scegliere Monte Carnevale ed è una sconfitta politica per il M5S che ha sempre lottato per la Valle Galeria. La richiesta di ritirare la delibera di Giunta è perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto in quest’Aula e con il programma che come M5S ci ha visto vincere le elezioni”.

Ha votato con l’opposizione anche il 5 Stelle Roberto Di Palma: ”La Regione Lazio ha imposto in una trattativa a Roma Capitale di fare una delibera entro il 31 dicembre. Forse bisognerebbe prendere i veri responsabili di certe scelte”. E ancora: “Sono consapevole della situazione che c’è in Valle Galeria” ha detto.

(Il Faro online)