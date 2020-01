Ostia, sgomberato il camion bar del paninaro alla Rotonda

Ostia – Dopo decine di multe e innumerevoli ordinanze di rimozione, è stato portato via stamattina il camion bar che stazionava davanti alla Rotonda.

Il blitz in piazzale Cristoforo Colombo è scattato durante la mattinata. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e i tecnici del Comune. Gli agenti hanno operato nel rispetto di una delle ordinanze di sgombero firmate nel passato. Secondo quanto sostenuto dal X Municipio, il camion-bar era privo di permesso di occupazione di suolo pubblico dal 2014.

Il camion bar è stato caricato su un carro-gru ed è stato trasferito in un deposito giudiziario.

A determinare l’esecuzione della procedura è stato il delicato lavoro di restauro avviato lunedì scorso sulla Rotonda di piazzale Cristoforo Colombo (leggi qui). La presenza del camion bar, denunciato più volte come un elemento di degrado in un’area di pregio turistico e tollerato per troppo tempo, ostacolava parte del cantiere, in particolare limitava la realizzazione del percorso pedonale protetto.