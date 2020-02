Coronavirus: “In Cina isolato e senza soldi. La Farnesina mi aiuti”

Roma – In Cina senza denaro e senza l’aiuto della Farnesina che si rifiuta di farlo rientrare in Italia. Tutto mentre nei supermercati della città dove vive, scarseggiano ormai i generi alimentari.

E’ disperato l’appello di Gabriele De Fazio, danzatore di prestigio internazionale che vive in Cina dove lavora alle dipendenze della Kunming Philarmonic, nella omonima città asiatica. In un video trasmesso agli amici e alle autorità italiane, chiede di poter essere assistito nel rientro in Italia. La realtà, secondo quanto denuncia, è che il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana in Cina hanno lasciato al loro destino i nostri connazionali non residenti nella provincia di Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus.

“Di fatto – denuncia il padre di Gabriele, Roberto – i nostri rappresentanti in Cina hanno detto che gli italiani devono vedersela da soli perchè hanno un contratto privato. Il problema è che la compagnia di danza presso la quale lavora Gabriele non paga i suoi dipendenti, quindi sta finendo anche i soldi. In un quadro disperato di approvvigionamenti alimentari: i supermercati hanno i banchi vuoti“.

Gabriele De Fazio era rientrato in Cina il 24 gennaio da Roma proprio a Wuhan. “Nessuno ha bloccato mio figlio quel giorno avvertendolo dell’epidemia in atto” dice il padre.

“Anche rientrare in Italia in quelle condizioni è impossibile – prosegue Roberto De Fazio – I voli diretti sono bloccati. Funzionano altri voli ma, come ci hanno detto anche all’Unità di crisi, si può prendere un volo da Pechino che fa scalo a Dubai, poi Cairo, e infine Roma. Significa spendere 2500 euro a persona. Proibitivo, per una persona che sta finendo tutti i soldi.”.

Nel video che proponiamo in apertura di articolo l’appello di Gabriele dalla Cina e alcune immagini della situazione nei supermercati. Gabriele De Fazio è un talento artistico italiano (del quale abbiamo parlato in questo articolo), originario di Ostia e costretto ad emigrare per la mancanza di spazio nella Penisola.