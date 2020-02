Coronavirus, Gabriele rientrerà entro tre giorni, la soddisfazione del padre Roberto De Fazio

Roma – Rientrerà in Italia entro tre giorni Gabriele De Fazio, danzatore di prestigio internazionale che vive in Cina dove lavora alle dipendenze della Kunming Philarmonic, nella omonima città asiatica.

Questa notte l’Ambasciata Italiana a Pechino ha contattato Gabriele e ha assicurato il suo intervento per un rientro stimato in tempi brevissimi.

L’artista, originario di Ostia (leggi qui), aveva denunciato in un video trasmesso agli amici e alle autorità italiane il fatto che in Cina fossero stati lasciati al loro destino gli italiani non residenti nella provincia di Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus (leggi qui).

Ora, questa vicenda sembra essere giunta a un lieto fine. Soddisfatto il padre di Gabriele, Roberto De Fazio: “Fortunatamente speriamo di essere alla fine di questa avventura”.