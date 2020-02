Ostia: “Mi hanno gambizzato da un motorino per aver protestato mentre attraversavo la strada”

Ostia – “Mi stavano per investire, io ho urlato parolacce, sono tornati indietro e mi hanno gambizzato con un colpo di pistola“. E’ il racconto fornito ai medici del Pronto soccorso del Grassi da un ragazzo di 24 anni presentatosi con una ferita da arma da fuoco ad un piede.

La versione è questa: asi è lamentato perchè uno scooter, con due persone in sella, stava per investirlo e ha rimediato, per questo, un colpo di pistola ad un piede. La vicenda è accaduta oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio, intorno alle ore 14,00 ad Ostia in via Giancarlo Passeroni e a raccontarla ai medici del pronto soccorso dell’ospedale cittadino, è stato un 24enne romano.

Il giovane è arrivato con una ferita da arma da fuoco al piede sostenendo che, poco prima, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi della stazione ferroviaria “Stella Polare“ quando uno scooter, con due giovani in sella, ha rischiato di investirlo. Lui avrebbe reagito protestando ad alta voce e, uno dei due, dopo che il ciclomotore ha fatto inversione, ha impugnato una pistola sparandogli al piede per poi dileguarsi.

Il ragazzo è stato soccorso da un passante e trasportato in ospedale. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato Lido ai quali spetterà il compito di trovare conferme al racconto del giovane e, soprattutto, i responsabili dell’aggressione a mano amata.