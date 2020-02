As Roma, Fonseca: “Lavoro tutti giorni sulla mentalità della squadra”

Roma – La sconfitta col Sassuolo e il modo in cui è maturata (leggi qui) hanno lasciato il segno a Trigoria e, alla vigilia dell’impegno col Bologna, Paulo Fonseca si prende le sue responsabilità chiedendo però alla squadra di non commettere più lo stesso errore.

“Stiamo lavorando lavorando tutti i giorni per cambiare la mentalità” della Roma, “per far capire ai giocatori che se vogliamo vincere dobbiamo sempre essere ambiziosi”.

Per l’impegno di domani sera all’Olimpico l’allenatore portoghese recupera Mkhitaryan e Pastore, non si sbilancia sul ritorno da titolare di Kolarov (“ho un paio di dubbi di formazione”) e poi difende Dzeko, finito nel mirino per alcune frasi critiche nel post partita di Reggio Emilia: “Ha detto che siamo tutti responsabili, non solo i più giovani. Edin ora è il leader dello spogliatoio, però la sua non mi è sembrata una critica ai giovani, piuttosto un consiglio. Villar e Perez? Hanno bisogno di adattarsi, qui è completamento diverso rispetto alla Spagna”.

(fonte Ansa)