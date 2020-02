Europei Giovanili, cinque medaglie per l’Italia nella prima giornata

Budapest – Si è chiusa ieri la prima giornata degli Europei Giovanili di karate di Budapest (leggi qui). Sono saliti sui tatami del Budapest Olimpic Centre Arena gli atleti di kata individuale di tutte e tre le classi partecipanti al torneo e i pesi di kumite della classe cadetti.

Sono ben cinque le medaglie conquistate dagli azzurrini, di cui quattro, due ori e due bronzi, nel kata ed una, argento, nel kumite cadetti. È oro per Matilde Galasso, kata juniores, che batte la greca Antonia Moysidou in finale. Fra i cadetti è d’oro la medaglia conquistata da Sonia Inzoli, che in finale batte la spagnola Azahara Alvez Perez, e di bronzo quella di Thomas Galeotti. Infine, sempre nel kata, ma nella classe under 21, vince la medaglia di bronzo Carolina Amato.

I pesi di kumite della classe cadetti portano a casa una medaglia d’argento grazie a Irene Marturano. Sconfigge ben quattro avversarie, la russa Mullaianova (5-2), la francese Duval (2-2), la bosniaca Cucak (2-1) e l’ucraina Fohlinska (9-1). E approda alla finale per l’oro dove affronta la scozzese Kori Fital, contro la quale deve purtroppo arrendersi.

Da segnalare la prestazione di Nicolò Gaggio che nei +70 effettua un buon percorso, battendo tre avversari. Si deve arrendere al quarto turno e sfuma anche la possibilità del ripescaggio. Meno fortunata la prestazione degli altri azzurrini in gara, che avranno tutto il tempo di rifarsi.

In corso in queste ore la seconda giornata, sempre al Palazzetto di Budapest, con le squadre di kata e i pesi di kumite juniores.

Clicca qui per seguire i risultati live: https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=378#a_eventhead

(Il Faro on line)