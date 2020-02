Ostia, la fototrappola sparita? “E’ scaduto l’appalto”

Ostia Antica – Non è un furto ma una vera dimenticanza dell’amministrazione locale: la fototrappola posizionata per contrastare la fioritura di discariche abusive nelle campagne, è stata rimossa perchè l’appalto di “noleggio” è scaduto.

La clamorosa rivelazione è arrivata attraverso un post pubblicato dal consigliere municipale del M5S in X Municipio Danilo Ricci. “Non è stata rubata nessuna fototrappola ma è stata rimossa” chiarisce il consigliere pentastellato per contestare questo nostro articolo rivelando, così, una verità ancora più amara.

Si scopre, infatti, che a dicembre è scaduto l’appalto con l’azienda dalla quale l’amministrazione locale ha preso a “noleggio” l’apparato che registra le immagini degli sozzoni che abbandonano i rifiuti in strada e in campagna. Peraltro, una forma di impiego piuttosto singolare, visto che la fototrappola era stata posizionata poco più di un mese prima.

Insomma, la lotta al discarica selvaggia è temporaneamente sospesa in attesa che venga espletata una nuova gara d’appalto. Via libera, dunque, agli incivili per la mancata sincronizzazione tra la fine di un servizio e l’inizio di quello del periodo successivo.