Chiusa l’inchiesta sul dissesto di Alitalia: 21 indagati

Roma – Chiusa l’inchiesta sul dissesto di Alitalia Sai Spa. La Guardia di Finanza di Roma ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Indagate 21 persone e la stessa società.

Gli indagati nell’inchiesta su Alitalia Sai Spa sono accusati tra l’altro “in relazione alle cariche ricoperte” di aver approvato il bilancio 2015 “falsamente certificato con l’approvazione della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2016 e al 28 febbraio 2017″.

Così facendo avrebbero fornito “indicazione di dati di segno positivo difformi dal vero e consentendo il progressivo aumento dell’esposizione debitoria cagionavano o comunque concorrevano a cagionare il dissesto della società, anche aggravandolo, e, comunque, accettando il rischio di cagionarlo o di incrementarlo (…) evitando inoltre di chiedere tempestivamente la dichiarazione di insolvenza della società, che veniva poi pronunciata in data 11 maggio 2017″.

Secondo l’accusa, gli indagati volevano “conseguire un ingiusto profitto consistente nel far sopravvivere artificiosamente la società anche grazie alla registrazione di una falsa plusvalenza nell’esercizio 2016 di un valore pari a 39 milioni di euro e consistente nel migliorare artatamente i dati sulle condizioni economiche di Alitalia Sai, allo scopo di compensare risultati negativi”.

In questo modo, “consapevolmente esponevano, consentivano di esporre o comunque non impedivano l’esposizione (avendone il dovere) nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato 2015, nella relazione approvata il 22.12. 20016 e nella relazione approvata il 27.4.2017, di fatti rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica-patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (pubblico, creditori, soci, finanziatori, potenziali finanziatori, contraenti, potenziali contraenti, MISE)”.

(Il Faro online)