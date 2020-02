Centro vaccini di Palidoro, convocata la Commissione con la Asl per evitarne la chiusura

Fiumicino – “È stata convocata per martedì 3 marzo una seduta della commissione Servizi Sociali per affrontare la questione del centro vaccini di Palidoro e della Casa della Salute“. Lo dichiara il presidente della commissione Armando Fortini.

“Ai lavori parteciperanno la Asl, il coordinatore dei medici del nord del territorio e le associazioni di volontariato – prosegue Fortini -. L’intento, naturalmente, è quello di scongiurare la chiusura”.

“Mentre alcuni preferiscono alimentare la polemica – aggiunge la capogruppo del Pd Paola Magionesi – la maggioranza si era già mossa per trovare una soluzione sulla vicenda. Il centro vaccini è una struttura fondamentale, specialmente considerato il fatto che il nord del Comune è praticamente sprovvisto di strutture sanitarie”.

“Sarà l’occasione – concludono Fortini e Magionesi – per fare il punto sui lavori della Casa della Salute che aprirà nel centro che il Comune ha messo a disposizione della Asl. La ristrutturazione, iniziata lo scorso settembre, dovrebbe concludersi a breve per permettere l’entrata in funzione del centro”.

(Il Faro online)