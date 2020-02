Coronavirus, negativi ai test i due ragazzi di Nettuno portati allo Spallanzani

Nettuno – Fuori pericolo la giovane coppia di Nettuno portata allo Spallanzani per sospetto contagio da Coronavirus (leggi qui).

Sono stati proprio i due ragazzi, entrambi 21enni, a chiamare questa mattina l’Ospedale preoccupati dopo il rientro da Codogno. Fonti autorevoli dello Spallanzani di Roma hanno dato la conferma della negatività dal Coronavirus della coppia in seguito ai vari accertamenti.

“Sono stati valutati, ad oggi – si legge invece nel bollettino della giornata di ieri dello Spallanzani -, presso la nostra accettazione 93 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 66, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette i pazienti tutt’ora ricoverati: due sono i casi confermati (la coppia cinese); ventitré sono i casi sottoposti al test, che risulta tutt’ora in corso; due sono i casi che rimangono ricoverati per altri motivi”.

A confermare la notizia della negatività ai test della coppia di Nettuno anche il portale della Salute della Regione Lazio: “Sono risultati negativi al Covid19 tutti i test effettuati nella giornata odierna presso l’istituto Spallanzani di Roma, compreso il caso di Nettuno”.

(Il Faro online)