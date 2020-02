Uomo investito a Fiumicino, Poggio: “Installare dossi su via del Faro”

Fiumicino – “Questa mattina un uomo è stato investito su via del Faro, subito dopo il ponte Due Giugno (leggi qui). Trasportato al Grassi per fortuna non ha subito gravi conseguenze”.

Lo dichiara Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale (Lega-Salvini), che aggiunge:

“Qui non si tratta di sciacallaggio o sfruttare la disavventura di una persona per fare campagna elettorale. Qui si tratta semplicemente di buonsenso. Oltre un anno fa avevo chiesto all’amministrazione comunale l’impegno a installare dei dossi.

Da quando via del Faro, nel tratto del Ponte Due Giugno, è diventata a doppio senso la strada è pericolosissima. A sostegno di una raccolta firme dei residenti della zona che chiedevano proprio l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, avevo anche presentato una mozione che non era stata discussa poiché mi era stata data ampia assicurazione che si sarebbe intervenuti.

Come al solito però alle parole non sono seguiti i fatti. Ora io non vorrei che si dovesse attendere un incidente ben più grave per intervenire.

Quindi spero che questa amministrazione possa finalmente dare ascolto alla città e alle sue esigenze. Perché amministrare significa proprio ascoltare le problematiche e porvi rimedio, anche con l’aiuto dell’opposizione che non ha alcuna intenzione di criticare e basta ma semplicemente indirizzare in qualche maniera l’operato di una maggioranza purtroppo sempre più distante dai problemi della strada e sempre più occupata in beghe di palazzo francamente irrilevanti.

Presenterò nuovamente la mozione nei prossimi giorni. Perché le esigenze dei residenti della zona hanno il diritto di essere rappresentate in qualche maniera nelle sedi istituzionali”.

(Il Faro online)