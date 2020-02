Gand - Missione compiuta per la Roma che approda, senza troppi patemi, agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, forti del successo per 1-0 conquistato all'Olimpico una settimana fa (leggi qui), superano il turno grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Gent.

Al vantaggio dei padroni di casa con David al 25' replica al 29' Kluivert al terzo centro in questa edizione della seconda manifestazione europea per club. Domani alle 13 a Nyon i capitolini conosceranno l'avversaria degli ottavi che si disputeranno il 12 e 19 marzo.

Così in campo

I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-1-2: Kaminski; Castro-Montes, Plastun (80' Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus (67' Chakvetadze); Depoitre (67' Kvilitaia), David.

Fonseca schiera i giallorossi con un 4-2-3-1: Lopez; Spinazzola (67' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (78' Fazio), Cristante; Perez (83' Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Il match

Al Gent Stadium la partita si infiamma dopo nemmeno 50 secondi con i ragazzi di Fonseca vicinissimi al vantaggio per merito di Kolarov che, lanciato da Mkhitaryan, lascia partire un diagonale mancino che supera il portiere ma si stampa sul palo.

Con il passare di minuti però i padroni di casa prendono in mano il match e trovano il gol al 25': cross dalla trequarti destra di Bezus per l'accorrente David che di controbalzo sinistro supera Lopez.

Dura solo 4 minuti però il vantaggio belga. Lancio d'esterno destro di Mkhitaryan che libera Kluivert nel cuore dell'are di rigore: l'olandese con un preciso destro rasoterra supera Kaminski.

Poco dopo la mezz'ora brividi per Lopez: cross dalla sinistra di Mohammadi per David che controlla e calcia di destro in girata, palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere spagnolo.

Al 36' la Roma potrebbe completare la rimonta: sull'angolo dalla destra di Kolarov, esce Kaminski e allontana coi pugni verso Smalling che rimette in mezzo per Dzeko, il centravanti bosniaco d'esterno destro manda il pallone di poco alto.

Nella ripresa il Gent prende in mano la partita, con la Roma in difesa a gestire il risultato. Al 10' lancio in verticale per David che entra in area e calcia di sinistro ma Lopez è pronto alla parata a terra.

Al 20' belgi costruiscono la più limpida occasione per il 2-1 con un tiro al volo di Odjidja su cross di Depoitre dalla destra: la conclusione, a Lopez battuto, finisce a lato di un soffio.

Al 29' ancora Odjidja protagonista, parte da sinistra, si accentra e prova il destro dal limite: Lopez si getta sulla destra e blocca. Con il passare dei minuti i belgi calano e la Roma controlla senza troppi problemi fino al triplice fischio finale.

(Il Faro online) Foto © Twitter