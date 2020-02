Coronavirus a Fiumicino, le risposte alle domande dei cittadini

Fiumicino – “Il primo appello è di avere una responsabilità comune rispetto a una vicenda delicata, evitare qualsiasi reazione scomposta e irrazionale. Noi seguiremo direttamente i protocolli di carattere internazionale e sanitari”. Lo ha sottolineato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino dopo il caso di contagio da coronavirus di una famiglia a Fiumicino.

E allora come Faro on line, cerchiamo di dare risposte alle domande che ci hanno fatto i lettori; la conoscenza è la prima forma di protezione dalla paura e dalla psicosi, e questo è ciò che abbiamo saputo sia dalla conferenza stampa (dove non è stato imposto alcun divieto né quarantena) sia da contatti diretti con il Comune.

Domanda: Quanti sono positivi al test?

Risposta: Per adesso sono risultati positivi la mamma, la figlia di 10 anni e il papà. Non il figlio piccolo di 5 anni.

Domanda: Verranno rifatti i test?

Risposta: Sì. Per alcuni sapremo la risposta già oggi, poi nei prossimi giorni verranno ripetuti.

Domanda: Cosa ha deciso di chiudere il Comune?

Risposta: Per adesso solo la scuola Rodano, la mensa e la piscina collegate.

Domanda: Chiuderà anche la scuola del figlio piccolo?

Risposta: Per ora si sta valutando, in giornata avremo la risposta.

Domanda: Ora che chiudono la scuola, i genitori dei bambini di quel plesso come si dovranno comportare?

Risposta: Normalmente, senza alcuna limitazione di movimento. Potranno andare al lavoro e fare la spesa normalmente.

Domanda: E i vicini di casa?

Risposta: Anche per loro vale lo stesso discorso. Saranno contattati e monitorati, ma senza limitazione a tappeto. Sarà valutato caso per caso.

Domanda: Chi controlla la diffusione del virus?

Risposta: Le istituzioni hanno già avviato uno screening a tappeto sulle possibile persone coinvolte. Se ci saranno motivi per fermare qualcuno, verrà contattati direttamente.

Domanda: Il contagio è automatico, soprattutto per i compagni di classe?

Risposta: No, non è automatico. Per questo saranno continuamente effettuati test laddove si riterrà esserci un rischio concreto.

Domanda: Nelle chiese di Fiumicino, a messa, ora che accade?

Risposta: Le Messe non saranno sospese. E’ però da evitare tenersi per mano durante la recita del Padre nostro o altri momenti della preghiera; la distribuzione dell’Eucaristia sarà fatta solo sulle mani; sarà tolta l’acqua benedetta dalle acquasantiere.

“Non è un focolaio locale né laziale – ha sottolineato il sindaco Montino – ma d’importazione lombarda nel senso che la signora è stata in un comune del bergamasco”.

Va ribadito che la situazione è in continuo aggiornamento. Il Faro on line monitorerà le notizie, scrivendo ulteriori articoli, durante l’intera giornata.