Coronavirus, è ufficile: positivi al test la donna di Fiumicino, la figlia e il marito

Fiumicino – E’ risultata positiva al primo test per il nuovo coronavirus la donna di Fiumicino trasportata nelle scorse ore allo Spallanzani di Roma. La conferma arriva oggi proprio dall’ospedale romano: “Nella giornata del 27 è giunta spontaneamente, presso il nostro Istituto, una giovane donna, residente a Fiumicino, con lieve sintomatologia e link epidemiologico, in quanto ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo.

La donna è risultata positiva al test, che è stato confermato anche dall’istituto Superiore di Sanità – si legge nel bollettino odierno -. In via prudenziale, lo Spallanzani ha provveduto, ieri in tarda serata, a ricoverare l’intero nucleo familiare. Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna ed uno dei due figli. Nelle prossime ore si effettueranno i test di eventuale conferma”.

Marito e figlio, come anche la 38enne di Fiumicino che “ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo”, “hanno lievi sintomi”.

Nel frattempo, “la task Force regionale del Lazio sta indagando sui contatti della donna di Fiumicino”, ha affermato il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettivo romano, Francesco Vaia. In via precauzionale sono state chiuse la scuola Rodano e la piscina comunale di Fiumicino.

In aggiornamento…

