Coronavirus, manifestazione spontanea stasera per “difendere” Fiumicino dai pregiudizi

Fiumicino – Il tam tam sta pervadendo i social network e le chat di whatsapp. Con il claim “Defend Fiumicino” si sta organizzando per questa sera alle 19 in darsena, davanti al Bar della Darsena (stesso posto dove è stato effettuato nella notte di venerdì un servizio giornalistico teso a ‘spiegare’ come la città in preda alla paura non vedesse più persone circolare) un incontro tra cittadini e la stampa, per dare una risposta concreta alla paura, come cittadini di Fiumicino.

“Lo spirito – dicono gli organizzatori – è difendere tutte le attività commerciali e l’economia in genere, senza nessuna bandiera né colore politico. Oggi più che mai dobbiamo rispondere come comunità unita e non come singoli componenti di schieramenti politici”.