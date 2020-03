Coronavirus, falso allarme ad Ardea

Ardea – Falso allarme coronavirus ad Ardea. Nel pomeriggio era circolata la notizia, pubblicata da diverse testate giornalistiche, di una famiglia tenuta sotto controllo dalla Asl che era entrata a contatto con il nucleo familiare di Pomezia risultato positivo al Covid-19 (leggi qui).

In realtà si tratta di una signora con l’influenza, scambiata per una donna che ha i figli in contatto con i due ragazzi di Pomezia figli del poliziotto del comando di Spinaceto per primo risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata smentita dalle autorità locali.

(Il Faro on line)