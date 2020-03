Buste esplosive: tra le destinatarie anche un’epidemiologa

Roma – Tra le tre donne destinatarie dei plichi esplosivi c’e’ anche un’epidemiologa ex dipendente dell’Universita’ di Tor Vergata. Il pacco a lei indirizzato e’ esploso domenica sera al centro Smistamento Poste di via Cappannini, a Fiumicino.

Un’impiegata e’ rimasta ferita alle mani e al viso. Alle 18.30 di ieri un’altra busta e’ esplosa in via Piagge, nel quartiere romano di Nuovo Salario, in un’abitazione privata ferendo un’impiegata dell’Inail 54enne, mentre la terza e’ arrivata in un’altra abitazione in via Fusco, alla Balduina, e ha ferito una 68enne ex dipendente dell’Universita’ del Sacro Cuore alle mani e al volto.

Fonte: Ansa