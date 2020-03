Coronavirus, il Comune di Formia: “Le scuole verranno riaperte”

Formia – Sul primo caso acclarato di Coronavirus nel Golfo (leggi qui) arriva l’aggiornamento del Comune di Formia che fa sapere: “All’esito dell’incontro in prefettura, risulta confermata una sola persona contagiata da COVID-2019. La provincia di Latina e la Regione Lazio non sono sede di focolaio, non sono quindi zona rossa ne zona gialla.”

Il Comune di Formia poi afferma che da domani, le scuole verranno riaperte: “Sulla base del Decreto Legge del 2 marzo 2020 n.9 art. 35, che rende inefficaci le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai Sindaci, verranno riaperti gli Istituti scolastici nei comuni in cui era stata disposta la chiusura.”

Infine, il Comune di Formia ribadisce la necessità per tutti coloro che hanno sintomi influenzali sospetti o si è stati in una zona interessata dal focolaio, o si è entrati in contatto con persone provenienti da quelle zone, di consultare al telefono il proprio medico di base oppure chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute o il numero verde 800 118 800 per avere informazioni su cosa fare.

(Il Faro on line)