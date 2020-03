Si ferma anche lo sport: il Basket Serapo rimanda le partite per il Coronavirus

Gaeta – Il primo caso accertato di Coronavirus nel Golfo (leggi qui) ferma anche lo sport. In particolare, il Basket Serapo di Gaeta ha fatto sapere: “Vista l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e la relativa ordinanza del Comune le seguenti gare non si disputeranno e saranno rimandate a data da destinarsi

Martedì 3 marzo Basket Serapo – Smit Roma (Under 20 Elite); giovedì 5 marzo Basket Serapo – Pall. Cassino (Under 14 regionale) e domenica 8 marzo Basket Serapo – Roma Team Up (Serie C silver).”

(Il Faro on line)